У украинской армии для контрнаступления нет и 30% оружия Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Единственное, что осталось Украине — попытаться отвоевать Херсон — город, который находится под контролем российской армии, и ни о каком контрнаступлении ВСУ речи не идет. Статья об этом вышла в издании Financial Times.

«Официальные лица Украины опасаются, что битва за восстановление контроля над городом может стать единственным существенным контрнаступлением, которое они смогут провести до наступления зимы. Украина жалуется на медленные темпы прибытия иностранного оружия и невозможность нейтрализовать важные объекты российской инфраструктуры», — отмечается в материале.

Таким образом, ВСУ были «вынуждены ограничить количество боеприпасов до нескольких ударов в день». В материале сообщается, что у украинской армии для контрнаступления нет и 30% оружия.

Ранее ряд зарубежных СМИ писал о том, что Украина готовится к наступлению на Херсон. По этой информации, неудача на этом направлении может лишить страну поддержки некоторых стран Запада. При этом власти Херсона уже указали на неудачную попытку контрнаступления ВСУ.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основные цели — демилитаризация, денацификация территории, а также спасение населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. В начале марта этого года стало известно о том, что под контролем российских войск уже находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождена вся территории Луганской народной республики.