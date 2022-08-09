Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Индонезии

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Встреча на высшем уровне маловероятна, считает Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предпосылок к встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии в ноябре нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC заявил, что Зеленский может полететь на саммит G20 в Индонезии в ноябре, если там будет присутствовать Путин. «Мы можем только де фекто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас, и мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет», — заявил Песков.

Накануне Песков заявлял, что встреча на высшем уровне, между Путиным и Зеленским, возможна только после того, «как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков». По его словам, пока этот элемент тоже отсутствует.

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Предпосылок к встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии в ноябре нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC заявил, что Зеленский может полететь на саммит G20 в Индонезии в ноябре, если там будет присутствовать Путин. «Мы можем только де фекто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас, и мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет», — заявил Песков. Накануне Песков заявлял, что встреча на высшем уровне, между Путиным и Зеленским, возможна только после того, «как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков». По его словам, пока этот элемент тоже отсутствует.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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