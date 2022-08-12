Доброволец из Подмосковья поделился впечатлениями от спецоперации

12 августа 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Он был зачислен в группу Харьковской области Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В середине июня жителям Подмосковья пришла массовая рассылка: «Сашу Данильченко завтра отправляют в бой в составе штурмовой бригады. Все, кто умеет молиться, можете начинать». Александр Данильченко — мастер участка одной из местных управляющих компаний (УК), в мае он добровольно отправился участвовать в спецоперации. «Хотел увидеть правду своими глазами. Вопрос денег не волновал совершенно», — рассказал мужчина журналистам «Подмосковье сегодня». У мужчины был опыт службы в морской пехоте, а последние пару лет он возглавлял областное отделение «Союза морских пехотинцев». Его зачислили в группу связи в Харьковской области. Как-то раз у него было задание — наладить связь со взводом. Этого сделать не получилось, так как его отряд попал в засаду. Военных накрыло перекрестным автоматным огнем, вокруг все было заминировано. Данильченко рассказал, что, когда один сапер подорвался на мине, он тут же доставил его на место, где раненному оказали помощь. После этого Данильченко вернулся на рабочее место, ведь связь со взводом нужно было наладить. За подвиг мужчина был награжден медалью «За отвагу». Также он поделился случаем, когда на мине подорвался еще один товарищ. Военному тогда оторвало ноги, и он умер на месте. Позже его сослуживцы, обезвредив мины, находившиеся на его теле, принесли останки в часть, откуда их позже направили родным. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он уточнил, что приоритетом российской армии является защита мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В середине июня жителям Подмосковья пришла массовая рассылка: «Сашу Данильченко завтра отправляют в бой в составе штурмовой бригады. Все, кто умеет молиться, можете начинать». Александр Данильченко — мастер участка одной из местных управляющих компаний (УК), в мае он добровольно отправился участвовать в спецоперации. «Хотел увидеть правду своими глазами. Вопрос денег не волновал совершенно», — рассказал мужчина журналистам «Подмосковье сегодня». У мужчины был опыт службы в морской пехоте, а последние пару лет он возглавлял областное отделение «Союза морских пехотинцев». Его зачислили в группу связи в Харьковской области. Как-то раз у него было задание — наладить связь со взводом. Этого сделать не получилось, так как его отряд попал в засаду. Военных накрыло перекрестным автоматным огнем, вокруг все было заминировано. Данильченко рассказал, что, когда один сапер подорвался на мине, он тут же доставил его на место, где раненному оказали помощь. После этого Данильченко вернулся на рабочее место, ведь связь со взводом нужно было наладить. За подвиг мужчина был награжден медалью «За отвагу». Также он поделился случаем, когда на мине подорвался еще один товарищ. Военному тогда оторвало ноги, и он умер на месте. Позже его сослуживцы, обезвредив мины, находившиеся на его теле, принесли останки в часть, откуда их позже направили родным. Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он уточнил, что приоритетом российской армии является защита мирных жителей Донбасса.