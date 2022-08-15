Зеленский уволил трех глав СБУ

Владимир Зеленский назначил нового главу СБУ в Киевской области Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставках начальников управлений Службы Безопасности Украины (СБУ) в трех регионах страны и назначил нового руководителя отделения в Киевской области. Об этом сообщается на официальном сайте украинского главы.

Согласно данным сайта, были уволены главы СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Другим указом Зеленский назначил бывшего начальника Львовского областного управления СБУ руководителем отделения в Киевской области.

Ранее президент страны Владимир Зеленский объявил о начале кадровой ревизии в СБУ. 28 должностных лиц должны были быть уволены из-за неудовлетворительных результатов работы. Позже главы управлений СБУ сменились в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Помимо этого, по решению Верховной Рады со своего поста ушел глава всей Службы безопасности Украины Иван Баканов. Экс-депутат Рады Илья Кива заявлял, что западные спецслужбы в скором времени могут ликвидировать бывших генпрокурора Украины и главу СБУ.