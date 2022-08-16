В Крыму пожаловались на активизацию агентов Киевского режима

17 августа 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Константинов: «Украина как государство уже мертва» Фото: Официальный сайт президента Украины Агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться. Об этом предупредил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому», — написал Константинов в своем Telegram-канале. Он отметил, что на будущее нужно лишить их возможности совершать даже такие мелкие «пакости». «Украина как государство уже мертва. Она, как раненый зверь, находится в состоянии агонии», — добавил Константинов. Ранее Минобороны РФ доложило, что в районе села Майского произошел взрыв боеприпасов из-за пожара в воинской части. В результате инцидента пострадали два человека, угрозы их жизни нет. Позже выяснилось, что детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма повредила железную дорогу.

Агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться. Об этом предупредил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому», — написал Константинов в своем Telegram-канале. Он отметил, что на будущее нужно лишить их возможности совершать даже такие мелкие «пакости». «Украина как государство уже мертва. Она, как раненый зверь, находится в состоянии агонии», — добавил Константинов. Ранее Минобороны РФ доложило, что в районе села Майского произошел взрыв боеприпасов из-за пожара в воинской части. В результате инцидента пострадали два человека, угрозы их жизни нет. Позже выяснилось, что детонация боеприпасов в Джанкойском районе Крыма повредила железную дорогу.