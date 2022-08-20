Захарова: Румыния полностью потеряла самостоятельность

Мария Захарова прокомментировала высылку российского дипломата из Румынии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Действия Румынии в отношении российских послов показывают, что это государство несамостоятельно и зависимо от Запада. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Шаблонные действия румынских властей призваны продемонстрировать их предельную лояльность западным корпоративным установкам. Самостоятельной, национально ориентированной линии Бухареста здесь не просматривается, что только усугубляет ситуацию», — так она прокомментировала инцидент, когда правительство Румынии выслало работника посольства России в Бухаресте.

Днем ранее, 19 августа, румынские власти объявили персоной нон грата представителя посольства России, пишет «Национальная служба новостей». Российский дипломат уже покинул страну.

Западные страны усилили антироссийскую политику после объявления о начале специальной операции России на территории Украины. Это произошло несмотря на ее цель — защиту территорий Донбасса и населения от агрессии ВСУ и нацбатов, пишет Vse42.Ru. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этой политики, а также ограничений и санкций против России — отмена государства, запрет российской культуры, табу на правду об истории и роли в важнейших мировых событиях.