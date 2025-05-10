В России утвердили правила оказания медпомощи иностранцам

Правительство России утвердило новые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», — следует из документа. Согласно постановлению, медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, будет оказываться иностранцам бесплатно.
В документе отдельно подчеркивается, что бесплатная помощь будет предоставляться также в случаях заболеваний, несчастных случаев, травм, отравлений и других состояний, требующих срочного медицинского вмешательства. В остальных ситуациях — при необходимости неотложной или плановой помощи — иностранные граждане смогут получить медицинские услуги только на платной основе, либо в рамках договоров добровольного или обязательного медицинского страхования.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. В новых правилах также указано, что иностранцы, застрахованные по закону «Об обязательном медицинском страховании», имеют право на бесплатную помощь по ОМС, за исключением случаев, когда действуют специальные условия, прописанные в утвержденных правилах. Кроме того, если международными договорами предусмотрен иной порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, применяются нормы соответствующих соглашений.
Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд законов, касающихся прав и обязанностей иностранных граждан и гостей страны, включая упрощение процедуры выдачи виз участникам госпрограммы переселения соотечественников и иностранным специалистам. Новые меры, направленные на регулирование пребывания и деятельности иностранцев в РФ, дополняются утвержденными правилами оказания медицинской помощи, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
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