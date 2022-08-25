Сенатор Джабаров предрек прекращение обстрелов Запорожской АЭС

26 августа 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Армия РФ в скором времени подавит все точки, откуда ВСУ ведут обстрелы ЗАЭС, заявил Владимир Джабаров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время Вооруженные силы России подавят все точки, откуда украинские боевики ведут обстрелы по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС», — написал Владимир Джабаров в своем telegram-канале. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. 15 августа ВСУ нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. 25 августа власти Запорожья сообщили, что на АЭС сработала система безопасности из-за сбоя электроснабжения на территории области, вызванного обстрелом украинских боевиков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс.

В ближайшее время Вооруженные силы России подавят все точки, откуда украинские боевики ведут обстрелы по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Уверен, что военные обойдутся без наших советов и знают, что делают. Осмелюсь тем не менее предположить, что в ближайшее время будут подавлены все точки, откуда ведется обстрел Запорожской АЭС», — написал Владимир Джабаров в своем telegram-канале. ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС в ходе спецоперации РФ на Украине. 15 августа ВСУ нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. 25 августа власти Запорожья сообщили, что на АЭС сработала система безопасности из-за сбоя электроснабжения на территории области, вызванного обстрелом украинских боевиков. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс.