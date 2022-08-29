В Мелитополе прогремели взрывы, ВСУ потеряли более 560 человек. Главное к вечеру 29 августа

29 августа 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов подтвердил информацию о взрывах в Мелитополе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мелитополе прогремело несколько взрывов, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Попытка ВСУ зайти в Николаевскую и Херсонскую области провалилась, заявили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости о российский спецоперации на Украине к вечеру 29 августа. Попытка наступления украинских войск в Николаевской и Херсонской областях провалилась — противник потерял более 560 военнослужащих. Такое заявление на брифинге сделало Минобороны РФ;

Вооруженные силы Украины ночью 29 августа начали обстреливать город Энергодар в Запорожской области, где находится Запорожская атомная электростанция. Украинцы открыли огонь по жилым районам города. Власти Энергодара уже заявили, что эти действия направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС;

Миссия МАГАТЭ уже едет на ЗАЭС для оценки ситуации по обстрелам ВСУ, а также для обеспечения безопасности крупнейшего ядерного объекта Европы. Такое заявление сделал генеральный директор организации Рафаэль Гросси;

Минобороны РФ сообщает, что днем 29 августа украинские военные вновь пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника. Однако российская армия смогла сбить его на подлете к станции. После этого украинские боевики ударили по крыше 1-го спецкорпуса объекта, где хранится топливо для реакторов;

Гражданские лица на Украине во время массовой раздачи Киевом оружия получили 5 млн единиц вооружения. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она проходит вынужденно. Действия ВС РФ направлены на денацификацию и демилитаризацию территории, а также на спасение мирных жителей Донбасса, которые в течение восьми лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

В Мелитополе прогремело несколько взрывов, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Попытка ВСУ зайти в Николаевскую и Херсонскую области провалилась, заявили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости о российский спецоперации на Украине к вечеру 29 августа. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она проходит вынужденно. Действия ВС РФ направлены на денацификацию и демилитаризацию территории, а также на спасение мирных жителей Донбасса, которые в течение восьми лет страдали от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.