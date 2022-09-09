В Мелитополе откроется фотовыставка военкора URA.RU

10 сентября в Мелитополе отроется фотовыставка Сергея Венявского Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе откроется фотовыставка фотокорреспондента URA.RU Сергея Венявского, повествующая о пути Запорожской области к миру, она расскажет о последних месяцах жизни региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Торжественное открытие состоится 10 сентября в Мелитопольском краеведческом музее. Автор расскажет зрителям непростую историю последних месяцев Запорожья. На выставке будут представлены работы, повествующие о становлении мирной жизни на освобожденных территориях Запорожской области», — сообщает корреспондент URA.RU.

Сергей Венявский — российский фотограф входящий в сотню лучших фотографов, сотрудничающий с ведущими СМИ России и мира. На его счету победы во профессиональных конкурсах фотографии. С мая он работает в зоне проведения спецоперации, ежедневно снимая ход жизни на освобожденных территориях.

«Главное в работе фотографа в условиях боевых действий — это соблюдать некую этику в своих снимках. Любой конфликт для человека — трагедия, а наша работа показать эту трагедию, проникнуть вглубь события и показать все происходящее максимально честно. Но любая военная и послевоенная фотография должна быть одновременно и острой и тактичной. Только так мы сможем донести всю правду о конфликте и его последствиях» — рассказал Венявский.

Фотографии выставки поведают посетителям о простых жителях Запорожья, сделавших свой выбор в пользу добра и справедливости, о людях, которые ежедневно, своими делами, делают выбор в пользу мира. Переживания, глубокие эмоции — все это удалось мастерски подметить Сергею Венявскому.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов.

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Фото: Сергей Венявский © URA.RU