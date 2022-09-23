23 сентября 2022

Минюст РФ признал иноагентами Цимбалюка, Кена, Кушнаря и Иванова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, украина, украинец, укр, цимбалюк роман
Роман Цимбалюк и Александр Кушнарь были внесены в список иноагентов в РФ Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Министерство юстиции России обновило список физических лиц, признанных иностранными агентами. В реестр были внесены глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен, блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди), а также журналисты Роман Цимбалюк и Александр Кушнарь.

Минюст РФ признало Дмитрия Иванова, Александра Кушнаря, Даниила Кена и Романа Цимбалюка физлицами, выполняющими функции иноагентов. Причиной тому послужило осуществление политической деятельности.

Ранее Минюст признал иноагентами политолога Валерия Соловья и историка Тамару Эйдельман. 16 сентября ведомство внесло в список иноагентов комика Максима Галкина.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Министерство юстиции России обновило список физических лиц, признанных иностранными агентами. В реестр были внесены глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен, блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди), а также журналисты Роман Цимбалюк и Александр Кушнарь. Минюст РФ признало Дмитрия Иванова, Александра Кушнаря, Даниила Кена и Романа Цимбалюка физлицами, выполняющими функции иноагентов. Причиной тому послужило осуществление политической деятельности. Ранее Минюст признал иноагентами политолога Валерия Соловья и историка Тамару Эйдельман. 16 сентября ведомство внесло в список иноагентов комика Максима Галкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...