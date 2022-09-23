Минюст РФ признал иноагентами Цимбалюка, Кена, Кушнаря и Иванова

23 сентября 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Роман Цимбалюк и Александр Кушнарь были внесены в список иноагентов в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции России обновило список физических лиц, признанных иностранными агентами. В реестр были внесены глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен, блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди), а также журналисты Роман Цимбалюк и Александр Кушнарь. Минюст РФ признало Дмитрия Иванова, Александра Кушнаря, Даниила Кена и Романа Цимбалюка физлицами, выполняющими функции иноагентов. Причиной тому послужило осуществление политической деятельности. Ранее Минюст признал иноагентами политолога Валерия Соловья и историка Тамару Эйдельман. 16 сентября ведомство внесло в список иноагентов комика Максима Галкина.

Министерство юстиции России обновило список физических лиц, признанных иностранными агентами. В реестр были внесены глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен, блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди), а также журналисты Роман Цимбалюк и Александр Кушнарь. Минюст РФ признало Дмитрия Иванова, Александра Кушнаря, Даниила Кена и Романа Цимбалюка физлицами, выполняющими функции иноагентов. Причиной тому послужило осуществление политической деятельности. Ранее Минюст признал иноагентами политолога Валерия Соловья и историка Тамару Эйдельман. 16 сентября ведомство внесло в список иноагентов комика Максима Галкина.