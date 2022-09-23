Минюст РФ признал иноагентами Цимбалюка, Кена, Кушнаря и Иванова

Роман Цимбалюк и Александр Кушнарь были внесены в список иноагентов в РФ
новость из сюжетаИноагенты РФ
Министерство юстиции России обновило список физических лиц, признанных иностранными агентами. В реестр были внесены глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен, блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди), а также журналисты Роман Цимбалюк и Александр Кушнарь.
Минюст РФ признало Дмитрия Иванова, Александра Кушнаря, Даниила Кена и Романа Цимбалюка физлицами, выполняющими функции иноагентов. Причиной тому послужило осуществление политической деятельности.
Ранее Минюст признал иноагентами политолога Валерия Соловья и историка Тамару Эйдельман. 16 сентября ведомство внесло в список иноагентов комика Максима Галкина.
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