01 октября 2022

В России подешевеет гречка, но подорожает рис

Президент зернового союза РФ: цены на гречку упадут на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Супермаркет
В связи с урожаем, цены на рис и гречку изменятся Фото:

В России подешевеет гречка, но подорожает рис. Об этом рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, <…>. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене — минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться. <…> В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн», — пояснил он в интервью радио Sputnik. Из его слова следует, что цены зависят от текущего урожая. Так как урожая гречки больше, ее цена соответственно меньше. С рисом же ситуация обратная.

Ранее сообщалось, что к середине августа в России подешевело большинство продуктов из списка Росстата. В том числе и гречка. Также нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию Наталия Кочубеева назвала гречку и дикий рис самыми полезными для сердца крупами, пишет RT. В свою очередь, шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, что крупы лучше хранить в темном, проветриваемом помещении, чтобы защитить от личинок, сообщает NEWS.ru.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

В России подешевеет гречка, но подорожает рис. Об этом рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, <…>. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене — минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться. <…> В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн», — пояснил он в интервью радио Sputnik. Из его слова следует, что цены зависят от текущего урожая. Так как урожая гречки больше, ее цена соответственно меньше. С рисом же ситуация обратная. Ранее сообщалось, что к середине августа в России подешевело большинство продуктов из списка Росстата. В том числе и гречка. Также нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию Наталия Кочубеева назвала гречку и дикий рис самыми полезными для сердца крупами, пишет RT. В свою очередь, шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, что крупы лучше хранить в темном, проветриваемом помещении, чтобы защитить от личинок, сообщает NEWS.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...