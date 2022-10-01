В России подешевеет гречка, но подорожает рис

Президент зернового союза РФ: цены на гречку упадут на 30%

02 октября 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

В связи с урожаем, цены на рис и гречку изменятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России подешевеет гречка, но подорожает рис. Об этом рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, <…>. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене — минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться. <…> В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн», — пояснил он в интервью радио Sputnik. Из его слова следует, что цены зависят от текущего урожая. Так как урожая гречки больше, ее цена соответственно меньше. С рисом же ситуация обратная. Ранее сообщалось, что к середине августа в России подешевело большинство продуктов из списка Росстата. В том числе и гречка. Также нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию Наталия Кочубеева назвала гречку и дикий рис самыми полезными для сердца крупами, пишет RT. В свою очередь, шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, что крупы лучше хранить в темном, проветриваемом помещении, чтобы защитить от личинок, сообщает NEWS.ru.

В России подешевеет гречка, но подорожает рис. Об этом рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, <…>. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене — минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться. <…> В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн», — пояснил он в интервью радио Sputnik. Из его слова следует, что цены зависят от текущего урожая. Так как урожая гречки больше, ее цена соответственно меньше. С рисом же ситуация обратная. Ранее сообщалось, что к середине августа в России подешевело большинство продуктов из списка Росстата. В том числе и гречка. Также нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию Наталия Кочубеева назвала гречку и дикий рис самыми полезными для сердца крупами, пишет RT. В свою очередь, шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, что крупы лучше хранить в темном, проветриваемом помещении, чтобы защитить от личинок, сообщает NEWS.ru.