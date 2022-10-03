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Юрист: внесудебное банкротство позволит должнику не выплачивать долги

03 октября 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

Внесудебное банкротство возможно только в условиях реального отсутствия средств у должника, объяснил юрист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Внесудебное банкротство позволит должнику не выплачивать долги в том случае, если у человека действительно нет средств на их погашение. Об этом рассказал преподаватель предпринимательского права Александр Латыев в совместной рубрике URA.RU и УрГЮУ «Вправе знать», реализуемой при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Существует возможность внесудебного банкротства. При таком долге можно подать заявление в МФЦ. Но тогда будет необходимо судебное решение, по которому судебные приставы не смогут исполнить этот долг из-за того, что у должника ничего нет. В этом случае нет больше никакого выбора, кроме как банкротство и в такой ситуации через МФЦ через 6 месяцев после публикации заявления о банкротстве он признается банкротом», — рассказал Латыев. Преподаватель предупредил и об опасностях банкротства. «В течение пяти лет после завершения предыдущего банкротства нельзя банкротиться самому. А если кредиторы подадут на банкротство в этот срок, то не будет освобождения от долгов в ходе второго банкротства», — объяснил он. По мнению собеседника, маловероятно, что кредиторы будут предлагать бывшему банкроту выгодные условия кредитования. Кроме того, такому должнику в течение пяти, а иногда и десяти лет после банкротства нельзя занимать руководящие должности в организациях. «Банкротство — это действие, которое работает, наверное, только один раз в жизни», — резюмировал собеседник.

Внесудебное банкротство позволит должнику не выплачивать долги в том случае, если у человека действительно нет средств на их погашение. Об этом рассказал преподаватель предпринимательского права Александр Латыев в совместной рубрике URA.RU и УрГЮУ «Вправе знать», реализуемой при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Существует возможность внесудебного банкротства. При таком долге можно подать заявление в МФЦ. Но тогда будет необходимо судебное решение, по которому судебные приставы не смогут исполнить этот долг из-за того, что у должника ничего нет. В этом случае нет больше никакого выбора, кроме как банкротство и в такой ситуации через МФЦ через 6 месяцев после публикации заявления о банкротстве он признается банкротом», — рассказал Латыев. Преподаватель предупредил и об опасностях банкротства. «В течение пяти лет после завершения предыдущего банкротства нельзя банкротиться самому. А если кредиторы подадут на банкротство в этот срок, то не будет освобождения от долгов в ходе второго банкротства», — объяснил он. По мнению собеседника, маловероятно, что кредиторы будут предлагать бывшему банкроту выгодные условия кредитования. Кроме того, такому должнику в течение пяти, а иногда и десяти лет после банкротства нельзя занимать руководящие должности в организациях. «Банкротство — это действие, которое работает, наверное, только один раз в жизни», — резюмировал собеседник.