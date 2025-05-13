Путин поручил включить цирки в программу «Пушкинская карта»

Президент России Владимир Путин дал поручение Кабинету Министров представить предложения по включению цирков в культурный проект «Пушкинская карта». На данный момент программа не охватывает цирковое искусство, что стало предметом обсуждения на последнем заседании Совета по культуре и искусству 25 марта.
«Кабмину также поручено представить предложения об участии цирков в программе „Пушкинская карта“», — сказано в сообщении Кремля в telegram-канале. Включение цирков в «Пушкинскую карту» позволит молодежи расширить спектр доступных культурных мероприятий и способствовать поддержке национального циркового искусства.
«Пушкинская карта» — это инициатива, разработанная Министерством культуры, Министерством цифрового развития и Почта Банком. Программа направлена на поддержку культурного развития молодежи и предоставляет возможность бесплатного посещения музеев, театров, кинотеатров, филармоний и других учреждений культуры. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета через банковскую карту платежной системы «Мир».
К участию в программе допущены граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. На 2025 год размер субсидии составляет 5000 рублей, из которых до 2000 рублей можно потратить на покупку билетов в кино.
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