Путин поручил включить цирки в программу «Пушкинская карта»

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В «Пушкинскую карту» добавят посещение цирков
В «Пушкинскую карту» добавят посещение цирков Фото:

Президент России Владимир Путин дал поручение Кабинету Министров представить предложения по включению цирков в культурный проект «Пушкинская карта». На данный момент программа не охватывает цирковое искусство, что стало предметом обсуждения на последнем заседании Совета по культуре и искусству 25 марта.

«Кабмину также поручено представить предложения об участии цирков в программе „Пушкинская карта“», — сказано в сообщении Кремля в telegram-канале. Включение цирков в «Пушкинскую карту» позволит молодежи расширить спектр доступных культурных мероприятий и способствовать поддержке национального циркового искусства.

«Пушкинская карта» — это инициатива, разработанная Министерством культуры, Министерством цифрового развития и Почта Банком. Программа направлена на поддержку культурного развития молодежи и предоставляет возможность бесплатного посещения музеев, театров, кинотеатров, филармоний и других учреждений культуры. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета через банковскую карту платежной системы «Мир».

К участию в программе допущены граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. На 2025 год размер субсидии составляет 5000 рублей, из которых до 2000 рублей можно потратить на покупку билетов в кино.

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Президент России Владимир Путин дал поручение Кабинету Министров представить предложения по включению цирков в культурный проект «Пушкинская карта». На данный момент программа не охватывает цирковое искусство, что стало предметом обсуждения на последнем заседании Совета по культуре и искусству 25 марта. «Кабмину также поручено представить предложения об участии цирков в программе „Пушкинская карта“», — сказано в сообщении Кремля в telegram-канале. Включение цирков в «Пушкинскую карту» позволит молодежи расширить спектр доступных культурных мероприятий и способствовать поддержке национального циркового искусства. «Пушкинская карта» — это инициатива, разработанная Министерством культуры, Министерством цифрового развития и Почта Банком. Программа направлена на поддержку культурного развития молодежи и предоставляет возможность бесплатного посещения музеев, театров, кинотеатров, филармоний и других учреждений культуры. Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета через банковскую карту платежной системы «Мир». К участию в программе допущены граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. На 2025 год размер субсидии составляет 5000 рублей, из которых до 2000 рублей можно потратить на покупку билетов в кино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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