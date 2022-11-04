04 ноября 2022

Байден: у США были серьезные проблемы с поставками военной помощи Украине

Байден пожаловался на проблемы с поставками ракет для противотанковых комплексов Javelin Украине
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
У США были проблемы с поставками Киеву ракет Javelin из-за нехватки чипов Фото:
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В США указали на проблемы с поставками Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом доложил президент Америки Джо Байден.

«Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов», — возмутился Байден. Трансляцию вели местные новостные телеканалы.

Ранее авторы газеты The Washington Times писали о том, что Украина рискует остаться без поддержки Вашингтона в связи с экономическим кризисом США, который приближает американскую экономику к рецессии. Также подчеркивается, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах Вашингтон будет вынужден сократить помощь Киеву.

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В США указали на проблемы с поставками Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом доложил президент Америки Джо Байден. «Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов», — возмутился Байден. Трансляцию вели местные новостные телеканалы. Ранее авторы газеты The Washington Times писали о том, что Украина рискует остаться без поддержки Вашингтона в связи с экономическим кризисом США, который приближает американскую экономику к рецессии. Также подчеркивается, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах Вашингтон будет вынужден сократить помощь Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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