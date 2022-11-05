Foreign Policy: Эрдоган послал сигнал Путину о слабости НАТО

05 ноября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Позиция Турции по расширению НАТО связана с влиянием РФ, пишут СМИ Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Разногласия НАТО и Анкары по поводу вступления Финляндии и Швеции были сигналом о слабости альянса для российского лидера Владимира Путина от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy. «Холодность Анкары в отношении расширения НАТО на Север связана с экономическим влиянием Москвы. Если альянс не сможет скоординировать свои действия и убедить своих членов принять эти две очень способные страны, это плохо отразится на НАТО как на институте. И, возможно, некоторые заявления России и Китая о том, что НАТО по своей сути слаба… тогда не кажутся такими уж неправильными. Затянувшийся процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России», — цитирует Foreign Policy эксперта по европейской безопасности немецкого аналитического центра Фонда Маршалла Кристин Берзину. Президент Турции выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, которые подали заявки в альянс. Он заявлял, что причиной является позиция этих стран по поводу вопроса террористических организаций. Швеция и Финляндия допускают размещение ядерного оружия возле российских границ в случае вступления в НАТО, передает Nation News со ссылкой на Bloomberg.

Разногласия НАТО и Анкары по поводу вступления Финляндии и Швеции были сигналом о слабости альянса для российского лидера Владимира Путина от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy. «Холодность Анкары в отношении расширения НАТО на Север связана с экономическим влиянием Москвы. Если альянс не сможет скоординировать свои действия и убедить своих членов принять эти две очень способные страны, это плохо отразится на НАТО как на институте. И, возможно, некоторые заявления России и Китая о том, что НАТО по своей сути слаба… тогда не кажутся такими уж неправильными. Затянувшийся процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России», — цитирует Foreign Policy эксперта по европейской безопасности немецкого аналитического центра Фонда Маршалла Кристин Берзину. Президент Турции выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, которые подали заявки в альянс. Он заявлял, что причиной является позиция этих стран по поводу вопроса террористических организаций. Швеция и Финляндия допускают размещение ядерного оружия возле российских границ в случае вступления в НАТО, передает Nation News со ссылкой на Bloomberg.