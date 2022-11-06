Lancome, Yves Saint Laurent и Armani возвращаются в Россию

07 ноября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Lancome был исключен из списка параллельного импорта в Россию Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Бренды парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase выразили готовность возобновить поставки в Россию. В связи с этим параллельный импорт на их продукцию запрещен. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. «Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что исключение брендов из списка параллельного импорта произойдет через три месяца, «что позволит тем, кто приобрел продукцию, ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа». Ранее бренды парфюмерии и косметики заявили о приостановлении своей деятельности в России на фоне проведения ей спецоперации. В связи с этим они были включены в список параллельного импорта, в который вносятся товары, прекратившие поставки на российский рынок, но пользующиеся в стране спросом. При таком способе поставки через альтернативные каналы в Россию ввозятся оригинальные товары.

Бренды парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase выразили готовность возобновить поставки в Россию. В связи с этим параллельный импорт на их продукцию запрещен. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. «Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что исключение брендов из списка параллельного импорта произойдет через три месяца, «что позволит тем, кто приобрел продукцию, ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа». Ранее бренды парфюмерии и косметики заявили о приостановлении своей деятельности в России на фоне проведения ей спецоперации. В связи с этим они были включены в список параллельного импорта, в который вносятся товары, прекратившие поставки на российский рынок, но пользующиеся в стране спросом. При таком способе поставки через альтернативные каналы в Россию ввозятся оригинальные товары.