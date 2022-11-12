12 ноября 2022

Власти Херсонской области опровергли сообщение о переносе столицы в Геническ

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Виды Антоновского моста. Херсон, антоновский мост
Херсон остается столицей региона Фото:
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Решение о переносе столицы Херсонской области в Геническ не принималось. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Как указали в пресс-службе, информацию о переносе столицы распространил бывший сотрудник администрации Херсонской области Александр Фомин. «[Он] не имел полномочий для таких заявлений», — сказано в пресс-релизе.

Ранее Фомин заявлял, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. В регионе сложилась самая сложная в текущий момент СВО ситуация, было принято решении об эвакуации населения Херсона в другие субъекты РФ. Российская армия переместилась на левый берег Днепра. Херсон и прилегающие населенные пункты не могли полноценно снабжаться и там была угроза жизни для людей. 12 ноября в городе начала работать военная администрация Киева и Служба безопасности Украины.

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Решение о переносе столицы Херсонской области в Геническ не принималось. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Как указали в пресс-службе, информацию о переносе столицы распространил бывший сотрудник администрации Херсонской области Александр Фомин. «[Он] не имел полномочий для таких заявлений», — сказано в пресс-релизе. Ранее Фомин заявлял, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. В регионе сложилась самая сложная в текущий момент СВО ситуация, было принято решении об эвакуации населения Херсона в другие субъекты РФ. Российская армия переместилась на левый берег Днепра. Херсон и прилегающие населенные пункты не могли полноценно снабжаться и там была угроза жизни для людей. 12 ноября в городе начала работать военная администрация Киева и Служба безопасности Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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