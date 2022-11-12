Власти Херсонской области опровергли сообщение о переносе столицы в Геническ

12 ноября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Херсон остается столицей региона Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о переносе столицы Херсонской области в Геническ не принималось. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Как указали в пресс-службе, информацию о переносе столицы распространил бывший сотрудник администрации Херсонской области Александр Фомин. «[Он] не имел полномочий для таких заявлений», — сказано в пресс-релизе. Ранее Фомин заявлял, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. В регионе сложилась самая сложная в текущий момент СВО ситуация, было принято решении об эвакуации населения Херсона в другие субъекты РФ. Российская армия переместилась на левый берег Днепра. Херсон и прилегающие населенные пункты не могли полноценно снабжаться и там была угроза жизни для людей. 12 ноября в городе начала работать военная администрация Киева и Служба безопасности Украины.

Решение о переносе столицы Херсонской области в Геническ не принималось. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Как указали в пресс-службе, информацию о переносе столицы распространил бывший сотрудник администрации Херсонской области Александр Фомин. «[Он] не имел полномочий для таких заявлений», — сказано в пресс-релизе. Ранее Фомин заявлял, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ. В регионе сложилась самая сложная в текущий момент СВО ситуация, было принято решении об эвакуации населения Херсона в другие субъекты РФ. Российская армия переместилась на левый берег Днепра. Херсон и прилегающие населенные пункты не могли полноценно снабжаться и там была угроза жизни для людей. 12 ноября в городе начала работать военная администрация Киева и Служба безопасности Украины.