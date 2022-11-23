В Подмосковье вспыхнул хостел, эвакуировано 200 человек. Видео

23 ноября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

У хостела загорелась кровля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В деревне Дубровки (Солнечногорский район Московской области) загорелся хостел, оттуда эвакуировали около 200 человек. Об этом рассказали в экстренных службах. «На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», — сообщил представитель экстренных служб. Заявление приводит РИА Новости. Оттуда эвакуировали 200 человек. Информация о жертвах и пострадавших, а также о площади возгорания уточняется.

В деревне Дубровки (Солнечногорский район Московской области) загорелся хостел, оттуда эвакуировали около 200 человек. Об этом рассказали в экстренных службах. «На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», — сообщил представитель экстренных служб. Заявление приводит РИА Новости. Оттуда эвакуировали 200 человек. Информация о жертвах и пострадавших, а также о площади возгорания уточняется.