В Подмосковье вспыхнул хостел, эвакуировано 200 человек. Видео

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
У хостела загорелась кровля Фото:

В деревне Дубровки (Солнечногорский район Московской области) загорелся хостел, оттуда эвакуировали около 200 человек. Об этом рассказали в экстренных службах.

«На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», — сообщил представитель экстренных служб. Заявление приводит РИА Новости.

Оттуда эвакуировали 200 человек. Информация о жертвах и пострадавших, а также о площади возгорания уточняется.

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В деревне Дубровки (Солнечногорский район Московской области) загорелся хостел, оттуда эвакуировали около 200 человек. Об этом рассказали в экстренных службах. «На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», — сообщил представитель экстренных служб. Заявление приводит РИА Новости. Оттуда эвакуировали 200 человек. Информация о жертвах и пострадавших, а также о площади возгорания уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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