У хостела загорелась кровля
В деревне Дубровки (Солнечногорский район Московской области) загорелся хостел, оттуда эвакуировали около 200 человек. Об этом рассказали в экстренных службах.
«На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», — сообщил представитель экстренных служб. Заявление приводит РИА Новости.
Оттуда эвакуировали 200 человек. Информация о жертвах и пострадавших, а также о площади возгорания уточняется.
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