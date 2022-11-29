Reuters: США помогут Украине восстанавливать электричество

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США хочет помощь Украине восстановить высоковольтные передающие станции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США планируют объявить новую помощь Украине для восстановления электричества в их стране. Об этом сообщил международному агентству Reuters высокопоставленный чиновник Госдепартамента на условиях анонимности.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Бухарест, объявит о новой помощи Украине. Тем самым они хотят помочь восстановить мощность электропередачи», — сказал чиновник. Его слова приводит агентство.

Чиновник отметил, что для того, чтобы восстановить высоковольтные передающие станции на Украине, США работает с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования и с европейскими странами. Тем самым они ищут специальное оборудование на восстановления, указано в материале.

Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до самой весны. Также Кличко заявил об экстренных отключениях света по всей Украине в связи с решением компании «Укрэнерго», напоминает RT.

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США планируют объявить новую помощь Украине для восстановления электричества в их стране. Об этом сообщил международному агентству Reuters высокопоставленный чиновник Госдепартамента на условиях анонимности. «Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Бухарест, объявит о новой помощи Украине. Тем самым они хотят помочь восстановить мощность электропередачи», — сказал чиновник. Его слова приводит агентство. Чиновник отметил, что для того, чтобы восстановить высоковольтные передающие станции на Украине, США работает с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования и с европейскими странами. Тем самым они ищут специальное оборудование на восстановления, указано в материале. Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до самой весны. Также Кличко заявил об экстренных отключениях света по всей Украине в связи с решением компании «Укрэнерго», напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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