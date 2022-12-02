В Госдепе оценили вероятность встречи Путина и Байдена

Нед Прайс: контакты Байдена с Путиным остаются исключительно гипотетическими

03 декабря 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Нед Прайс заявил, что США сделает все возможное для завершения конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины Заявление президента США Джо Байдена о возможных переговорах с Россией не меняет политику США насчет Украины. Такие контакты остаются гипотетическими, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга. «Это не является изменением политики. Мы всегда показывали, что сделаем все возможное для завершения конфликта на Украине. Переговоры между Байденом и Путиным являются исключительно гипотетическими», — заявил Нед Прайс на брифинге, его слова передает ТАСС. В начале декабря Байден заявил о готовности провести переговоры с Путиным о спецоперации. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном, который также выразил желание пообщаться с главой РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путиным остается открытым для переговоров. После этого в Госдепе США заявили, что заявление Байдена еще не означает, что он готов прямо сейчас начать диалог.

Заявление президента США Джо Байдена о возможных переговорах с Россией не меняет политику США насчет Украины. Такие контакты остаются гипотетическими, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга. «Это не является изменением политики. Мы всегда показывали, что сделаем все возможное для завершения конфликта на Украине. Переговоры между Байденом и Путиным являются исключительно гипотетическими», — заявил Нед Прайс на брифинге, его слова передает ТАСС. В начале декабря Байден заявил о готовности провести переговоры с Путиным о спецоперации. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном, который также выразил желание пообщаться с главой РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путиным остается открытым для переговоров. После этого в Госдепе США заявили, что заявление Байдена еще не означает, что он готов прямо сейчас начать диалог.