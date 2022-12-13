Глава МАГАТЭ заключил сделку с властями Украины МАГАТЭ: эксперты по ядерной безопасности будут присутствовать на всех АЭС Украины 13 декабря 2022 в 22:15 Размер текста - 17 + Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за всеми АЭС Украины Фото: Сергей Венявский © URA.RU Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях Украины. Об этом глава организации Мариано Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Гросси и Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по оказанию помощи предотвратить ядерную аварию в ходе текущего вооруженного конфликта», — говорится в заявлении МАГАТЭ. Оно размещено на сайте организации. Также глава МАГАТЭ и премьер Украины достигли прогресса по вопросу обеспечения безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении. Гросси заявил, что испытывает оптимизм и рассчитывает, что результата удастся достичь в ближайшем будущем. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях Украины. Об этом глава организации Мариано Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Гросси и Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по оказанию помощи предотвратить ядерную аварию в ходе текущего вооруженного конфликта», — говорится в заявлении МАГАТЭ. Оно размещено на сайте организации. Также глава МАГАТЭ и премьер Украины достигли прогресса по вопросу обеспечения безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении. Гросси заявил, что испытывает оптимизм и рассчитывает, что результата удастся достичь в ближайшем будущем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям