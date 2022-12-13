Глава МАГАТЭ заключил сделку с властями Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях Украины. Об этом глава организации Мариано Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
«Гросси и Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по оказанию помощи предотвратить ядерную аварию в ходе текущего вооруженного конфликта», — говорится в заявлении МАГАТЭ. Оно размещено на сайте организации.
Также глава МАГАТЭ и премьер Украины достигли прогресса по вопросу обеспечения безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении. Гросси заявил, что испытывает оптимизм и рассчитывает, что результата удастся достичь в ближайшем будущем.
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях Украины. Об этом глава организации Мариано Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. «Гросси и Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие экспертов на всех атомных электростанциях страны в рамках активизации усилий по оказанию помощи предотвратить ядерную аварию в ходе текущего вооруженного конфликта», — говорится в заявлении МАГАТЭ. Оно размещено на сайте организации. Также глава МАГАТЭ и премьер Украины достигли прогресса по вопросу обеспечения безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении. Гросси заявил, что испытывает оптимизм и рассчитывает, что результата удастся достичь в ближайшем будущем.