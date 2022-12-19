Маркетплейсы подключат к онлайн-продаже вин

20 декабря 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Жители России будут заказывать алкоголь через интернет Фото: Анна Майорова © URA.RU Эксперимент по дистанционной продаже российских вин могут расширить на маркетплейсы. Этот вопрос поднимался на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина. Об этом рассказал представитель Минпромторга. «Вопрос о расширении эксперимента, в том числе с точки зрения увеличения каналов продаж, нужно рассматривать в ходе его проведения», — пишут «Ведомости», ссылаясь на представителей Минфина и Минпромторга. Сперва нужно обеспечить эффективное регулирование временных и возрастных ограничений на розничную продажу алкоголя в онлайн-формате, добавил собеседник издания. Такие обязанности возьмет на себя «Почта России». В Минпромторге поддерживают идею осуществления легальной продажи алкоголя дистанционным путем, сообщил изданию представитель ведомства. «Чтобы обсуждать дополнительные условия проведения эксперимента, необходимо дождаться первых результатов», — отметил собеседник. Ранее URA.RU писало о том, что «Почта России» будет продавать российские вина через свои онлайн-ресурсы. Сообщалось, что нововведение должно было вступить в силу с января 2022 года. Первыми участниками эксперимента станут — Москва, Подмосковье и Мордовия.

Эксперимент по дистанционной продаже российских вин могут расширить на маркетплейсы. Этот вопрос поднимался на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина. Об этом рассказал представитель Минпромторга. «Вопрос о расширении эксперимента, в том числе с точки зрения увеличения каналов продаж, нужно рассматривать в ходе его проведения», — пишут «Ведомости», ссылаясь на представителей Минфина и Минпромторга. Сперва нужно обеспечить эффективное регулирование временных и возрастных ограничений на розничную продажу алкоголя в онлайн-формате, добавил собеседник издания. Такие обязанности возьмет на себя «Почта России». В Минпромторге поддерживают идею осуществления легальной продажи алкоголя дистанционным путем, сообщил изданию представитель ведомства. «Чтобы обсуждать дополнительные условия проведения эксперимента, необходимо дождаться первых результатов», — отметил собеседник. Ранее URA.RU писало о том, что «Почта России» будет продавать российские вина через свои онлайн-ресурсы. Сообщалось, что нововведение должно было вступить в силу с января 2022 года. Первыми участниками эксперимента станут — Москва, Подмосковье и Мордовия.