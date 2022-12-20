Офицер ЛНР: ВСУ отправили подкрепление в Донбасс из-за успехов ВС РФ

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ВСУ хотят предотвратить продвижение российской армии в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ получили подкрепление в Донбассе из-за успехов российских военных в направлении Соледара. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Для остановки продвижения наших подразделений и предотвращения взятия в полукольцо украинской группировки войск с населенного пункта Миньковка в район Соледара отправлен резервный батальон», — заявил Марочко в интервью ТАСС. ВСУ перенаправили часть подразделений, которые задействованы в Северске, отметил он. По его словам, на Украине всерьез обеспокоены тем, что российская армия освободила Яковлевку, которая расположена северо-восточнее Соледара.

Российские военные взяли под контроль село Яковлевка в ДНР, передает Life со ссылкой на Минобороны РФ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается в Бахмуте, Соледаре, Марьинке и Кременной.

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ВСУ получили подкрепление в Донбассе из-за успехов российских военных в направлении Соледара. Об этом рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. «Для остановки продвижения наших подразделений и предотвращения взятия в полукольцо украинской группировки войск с населенного пункта Миньковка в район Соледара отправлен резервный батальон», — заявил Марочко в интервью ТАСС. ВСУ перенаправили часть подразделений, которые задействованы в Северске, отметил он. По его словам, на Украине всерьез обеспокоены тем, что российская армия освободила Яковлевку, которая расположена северо-восточнее Соледара. Российские военные взяли под контроль село Яковлевка в ДНР, передает Life со ссылкой на Минобороны РФ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наиболее тяжелая ситуация для ВСУ складывается в Бахмуте, Соледаре, Марьинке и Кременной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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