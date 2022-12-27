Российские военные уничтожили американскую гаубицу, которая обстреливала Донецк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, полигон еланский, зенитная установка зу23
ВС РФ уничтожили американскую гаубицу, которая обстреливала Донецк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила американскую артиллерийскую систему М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об это сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка», — сказал он. Еще одна такая система была уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области.

Ранее военный эксперт Александр Ситников рассказывал, что ВСУ стали жаловаться на гаубицы М777, которые получили из США. Они быстро выходят из строя, передает «ФАН». Примерно третья часть из 350 поставленных Америкой гаубиц уже нуждается в ремонте и не может быть применена в артиллерийских дуэлях.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия уничтожила американскую артиллерийскую систему М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об это сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка», — сказал он. Еще одна такая система была уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. Ранее военный эксперт Александр Ситников рассказывал, что ВСУ стали жаловаться на гаубицы М777, которые получили из США. Они быстро выходят из строя, передает «ФАН». Примерно третья часть из 350 поставленных Америкой гаубиц уже нуждается в ремонте и не может быть применена в артиллерийских дуэлях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...