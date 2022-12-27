Российские военные уничтожили американскую гаубицу, которая обстреливала Донецк

27 декабря 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили американскую гаубицу, которая обстреливала Донецк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила американскую артиллерийскую систему М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об это сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка», — сказал он. Еще одна такая система была уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. Ранее военный эксперт Александр Ситников рассказывал, что ВСУ стали жаловаться на гаубицы М777, которые получили из США. Они быстро выходят из строя, передает «ФАН». Примерно третья часть из 350 поставленных Америкой гаубиц уже нуждается в ремонте и не может быть применена в артиллерийских дуэлях.

Российская армия уничтожила американскую артиллерийскую систему М777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Об это сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецка», — сказал он. Еще одна такая система была уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области. Ранее военный эксперт Александр Ситников рассказывал, что ВСУ стали жаловаться на гаубицы М777, которые получили из США. Они быстро выходят из строя, передает «ФАН». Примерно третья часть из 350 поставленных Америкой гаубиц уже нуждается в ремонте и не может быть применена в артиллерийских дуэлях.