В Кремле заявили о высочайшем уровне контактов с Белоруссией из-за падения ракеты ВСУ

Инцидент с упавшей в Белоруссии украинской ракетой вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Военные [РФ и Белоруссия] находятся в постоянном контакте и постоянно координируются. Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверительный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией», — заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Белоруссия выступила с демаршем перед украинской стороной в связи с этим инцидентом.
Украинская ракета была сбита белорусской ПВО 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, кроме того силовые ведомства Белоруссии начала собственные проверки. Ранее похожее произошло в Польше, когда в одном из сел на границе с Украиной упали две ракеты, запущенные ВСУ. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем.
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Инцидент с упавшей в Белоруссии украинской ракетой вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Военные [РФ и Белоруссия] находятся в постоянном контакте и постоянно координируются. Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверительный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией», — заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Белоруссия выступила с демаршем перед украинской стороной в связи с этим инцидентом. Украинская ракета была сбита белорусской ПВО 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, кроме того силовые ведомства Белоруссии начала собственные проверки. Ранее похожее произошло в Польше, когда в одном из сел на границе с Украиной упали две ракеты, запущенные ВСУ. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем.