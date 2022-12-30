В Кремле заявили о высочайшем уровне контактов с Белоруссией из-за падения ракеты ВСУ

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Минск оперативно отреагировал на падение украинской ракеты на территории Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Инцидент с упавшей в Белоруссии украинской ракетой вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Военные [РФ и Белоруссия] находятся в постоянном контакте и постоянно координируются. Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверительный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией», — заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Белоруссия выступила с демаршем перед украинской стороной в связи с этим инцидентом.

Украинская ракета была сбита белорусской ПВО 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, кроме того силовые ведомства Белоруссии начала собственные проверки. Ранее похожее произошло в Польше, когда в одном из сел на границе с Украиной упали две ракеты, запущенные ВСУ. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем.

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Инцидент с упавшей в Белоруссии украинской ракетой вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Военные [РФ и Белоруссия] находятся в постоянном контакте и постоянно координируются. Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверительный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией», — заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Белоруссия выступила с демаршем перед украинской стороной в связи с этим инцидентом. Украинская ракета была сбита белорусской ПВО 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, кроме того силовые ведомства Белоруссии начала собственные проверки. Ранее похожее произошло в Польше, когда в одном из сел на границе с Украиной упали две ракеты, запущенные ВСУ. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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