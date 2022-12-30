В Кремле заявили о высочайшем уровне контактов с Белоруссией из-за падения ракеты ВСУ

30 декабря 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Минск оперативно отреагировал на падение украинской ракеты на территории Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инцидент с упавшей в Белоруссии украинской ракетой вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Военные [РФ и Белоруссия] находятся в постоянном контакте и постоянно координируются. Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверительный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией», — заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Белоруссия выступила с демаршем перед украинской стороной в связи с этим инцидентом. Украинская ракета была сбита белорусской ПВО 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, кроме того силовые ведомства Белоруссии начала собственные проверки. Ранее похожее произошло в Польше, когда в одном из сел на границе с Украиной упали две ракеты, запущенные ВСУ. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем.

Инцидент с упавшей в Белоруссии украинской ракетой вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Военные [РФ и Белоруссия] находятся в постоянном контакте и постоянно координируются. Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверительный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией», — заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Белоруссия выступила с демаршем перед украинской стороной в связи с этим инцидентом. Украинская ракета была сбита белорусской ПВО 29 декабря. В результате падения ее обломков в Беларуси нет пострадавших. Минск запросил у Киева провести расследование по факту инцидента, кроме того силовые ведомства Белоруссии начала собственные проверки. Ранее похожее произошло в Польше, когда в одном из сел на границе с Украиной упали две ракеты, запущенные ВСУ. Президент страны Анджей Дуда тогда признал случившееся несчастным случаем.