Власти ДНР рассекретили переговоры польских наемников в Марьинке

04 января 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Польских наемников перебросили в Марьинку, где ВСУ несли большие потери Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ бросили их. Об этом рассказал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, который опубликовал перехваченные переговоры. «Куда мы попали? Нам другое говорили, тут прятаться негде, все разрушено, все горит. Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. По нам бьют украинские минометы. Предупредите своих. Мы выходим к русским. Нас разбили», — привел Безсонов выдержки из перехваченных радиопереговоров в своем telegram-канале . По его словам, в Марьинку перебросили две группы польских наемников численностью более 120 человек. Это один из сложнейших участков фронта, ВСУ несли там большие потери, отметил Безносов. В декабре российская армия взяла Марьинку в кольцо. Также под контроль была взята трасса на Красногоровку, по которой шло снабжение ВСУ в Марьинке. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Марьинка является одной из тяжелейших точек в конфликте наряду с Соледаром, Бахмутом и Кременной.

Польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ бросили их. Об этом рассказал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, который опубликовал перехваченные переговоры. «Куда мы попали? Нам другое говорили, тут прятаться негде, все разрушено, все горит. Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. По нам бьют украинские минометы. Предупредите своих. Мы выходим к русским. Нас разбили», — привел Безсонов выдержки из перехваченных радиопереговоров в своем telegram-канале. По его словам, в Марьинку перебросили две группы польских наемников численностью более 120 человек. Это один из сложнейших участков фронта, ВСУ несли там большие потери, отметил Безносов. В декабре российская армия взяла Марьинку в кольцо. Также под контроль была взята трасса на Красногоровку, по которой шло снабжение ВСУ в Марьинке. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Марьинка является одной из тяжелейших точек в конфликте наряду с Соледаром, Бахмутом и Кременной.