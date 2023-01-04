Власти ДНР рассекретили переговоры польских наемников в Марьинке

Польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ бросили их. Об этом рассказал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, который опубликовал перехваченные переговоры.
«Куда мы попали? Нам другое говорили, тут прятаться негде, все разрушено, все горит. Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. По нам бьют украинские минометы. Предупредите своих. Мы выходим к русским. Нас разбили», — привел Безсонов выдержки из перехваченных радиопереговоров в своем telegram-канале.
По его словам, в Марьинку перебросили две группы польских наемников численностью более 120 человек. Это один из сложнейших участков фронта, ВСУ несли там большие потери, отметил Безносов.
В декабре российская армия взяла Марьинку в кольцо. Также под контроль была взята трасса на Красногоровку, по которой шло снабжение ВСУ в Марьинке. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Марьинка является одной из тяжелейших точек в конфликте наряду с Соледаром, Бахмутом и Кременной.
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Польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ бросили их. Об этом рассказал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, который опубликовал перехваченные переговоры. «Куда мы попали? Нам другое говорили, тут прятаться негде, все разрушено, все горит. Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. По нам бьют украинские минометы. Предупредите своих. Мы выходим к русским. Нас разбили», — привел Безсонов выдержки из перехваченных радиопереговоров в своем telegram-канале. По его словам, в Марьинку перебросили две группы польских наемников численностью более 120 человек. Это один из сложнейших участков фронта, ВСУ несли там большие потери, отметил Безносов. В декабре российская армия взяла Марьинку в кольцо. Также под контроль была взята трасса на Красногоровку, по которой шло снабжение ВСУ в Марьинке. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Марьинка является одной из тяжелейших точек в конфликте наряду с Соледаром, Бахмутом и Кременной.