03 января 2023

В ООН отказались заниматься организацией «саммита мира»

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., оон нью йорк, организация объединенных наций
В ООН ответили Дмитрию Кулебе, что организация таких саммитов не входит в их полномочия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ООН ответили отказом на предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы организовать «саммит мира». Об этом сообщает РИА «Новости».

«ООН это не организует. На данный момент нам нечего объявить об этом, если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», — приводит ответ заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака РИА

Ранее URA.RU рассказало, что глава МИД Украины заявил, что Киев готов провести «саммит мира» на площадке ООН. В постоянном представительстве России в ООН заявили, что такой саммит невозможно провести без участия Российской Федерации.

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В ООН ответили отказом на предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы организовать «саммит мира». Об этом сообщает РИА «Новости». «ООН это не организует. На данный момент нам нечего объявить об этом, если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», — приводит ответ заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака РИА Ранее URA.RU рассказало, что глава МИД Украины заявил, что Киев готов провести «саммит мира» на площадке ООН. В постоянном представительстве России в ООН заявили, что такой саммит невозможно провести без участия Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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