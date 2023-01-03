В ООН отказались заниматься организацией «саммита мира»

В ООН ответили Дмитрию Кулебе, что организация таких саммитов не входит в их полномочия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ООН ответили отказом на предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы организовать «саммит мира». Об этом сообщает РИА «Новости».
«ООН это не организует. На данный момент нам нечего объявить об этом, если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», — приводит ответ заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака РИА
Ранее URA.RU рассказало, что глава МИД Украины заявил, что Киев готов провести «саммит мира» на площадке ООН. В постоянном представительстве России в ООН заявили, что такой саммит невозможно провести без участия Российской Федерации.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!