Премьер Нидерландов пообещал присоединиться к поставкам ЗРК Patriot Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, зенитно-ракетный комплекс, зрк с 125
Нидерланды выразили желание присоединиться к США и Германии в помощи Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды выразили желание присоединиться к Германии и США в организации поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

«У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны», — заявил Рютте в ходе аудиенции в Белом доме, его слова передает Bloomberg. В чем конкретно будет заключаться участие Нидерландов, политик не уточнил.

Ранее в Конгрессе США заявили об организации дополнительных поставок ЗРК Patriot. Данный вид вооружения вошел в крупнейший пакет помощи Украине, общая сумма которого составила 3 млрд долларов. Президент США Джо Байден заявлял, что передача ЗРК Киеву не приведет к эскалации конфликта. По его словам, Patriot будут использоваться в целях обороны.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нидерланды выразили желание присоединиться к Германии и США в организации поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте. «У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны», — заявил Рютте в ходе аудиенции в Белом доме, его слова передает Bloomberg. В чем конкретно будет заключаться участие Нидерландов, политик не уточнил. Ранее в Конгрессе США заявили об организации дополнительных поставок ЗРК Patriot. Данный вид вооружения вошел в крупнейший пакет помощи Украине, общая сумма которого составила 3 млрд долларов. Президент США Джо Байден заявлял, что передача ЗРК Киеву не приведет к эскалации конфликта. По его словам, Patriot будут использоваться в целях обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...