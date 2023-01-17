Премьер Нидерландов пообещал присоединиться к поставкам ЗРК Patriot Киеву 17 января 2023 в 23:13 Размер текста - 17 + Нидерланды выразили желание присоединиться к США и Германии в помощи Киеву Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды выразили желание присоединиться к Германии и США в организации поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте. «У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны», — заявил Рютте в ходе аудиенции в Белом доме, его слова передает Bloomberg . В чем конкретно будет заключаться участие Нидерландов, политик не уточнил. Ранее в Конгрессе США заявили об организации дополнительных поставок ЗРК Patriot. Данный вид вооружения вошел в крупнейший пакет помощи Украине, общая сумма которого составила 3 млрд долларов. Президент США Джо Байден заявлял, что передача ЗРК Киеву не приведет к эскалации конфликта. По его словам, Patriot будут использоваться в целях обороны. Нидерланды выразили желание присоединиться к Германии и США в организации поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте. «У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны», — заявил Рютте в ходе аудиенции в Белом доме, его слова передает Bloomberg. В чем конкретно будет заключаться участие Нидерландов, политик не уточнил. Ранее в Конгрессе США заявили об организации дополнительных поставок ЗРК Patriot. Данный вид вооружения вошел в крупнейший пакет помощи Украине, общая сумма которого составила 3 млрд долларов. Президент США Джо Байден заявлял, что передача ЗРК Киеву не приведет к эскалации конфликта. По его словам, Patriot будут использоваться в целях обороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям