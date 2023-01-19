Российские солдаты ликвидировали элитного снайпера ВСУ в Запорожье

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Фестиваль
ВС РФ ликвидировали снайпера ВСУ из оружия российского производства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные на запорожском направлении ликвидировали украинского снайпера-инструктора высшего класса Олега Небувайло. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своих соцсетях.

«Техническое преимущество [украинского снайпера] закончилось. Олег Небувайло был уничтожен из новейшего снайперского комплекса LАR-10 „Счетчик“ российского производства», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.

Член совета администрации Запорожья отметил, что снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) всегда пользовался западным оружием и не приближался к линии боевых действий ближе, чем на километр. По словам Рогова, российские солдаты ликвидировали украинского военного в результате комплекса мероприятий и контрснайперской борьбы.

Ранее Рогов сообщал, что украинские военные поменяли свою тактику в Запорожье — они строят оборонительные укрепления. По словам члена совета администрации Запорожья, ВСУ отвели из региона часть войск и уже возвели несколько линий обороны.

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Российские военные на запорожском направлении ликвидировали украинского снайпера-инструктора высшего класса Олега Небувайло. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своих соцсетях. «Техническое преимущество [украинского снайпера] закончилось. Олег Небувайло был уничтожен из новейшего снайперского комплекса LАR-10 „Счетчик“ российского производства», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Член совета администрации Запорожья отметил, что снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) всегда пользовался западным оружием и не приближался к линии боевых действий ближе, чем на километр. По словам Рогова, российские солдаты ликвидировали украинского военного в результате комплекса мероприятий и контрснайперской борьбы. Ранее Рогов сообщал, что украинские военные поменяли свою тактику в Запорожье — они строят оборонительные укрепления. По словам члена совета администрации Запорожья, ВСУ отвели из региона часть войск и уже возвели несколько линий обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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