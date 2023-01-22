Спецгруппа по СВО изучит жалобу мобилизованного на маленькую зарплату

Солдат армии РФ пожаловался на зарплату в 9,5 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группа, которая замается вопросами спецоперации, разберется с жалобой военнослужащего на зарплату в 9,5 тысячи рублей. Об этом сообщил замруководителя рабочей группы, заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.

«Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности… Мы непременно ему поможем», — доложил он. Кара-оол добавил, что ранее в интернете было опубликовано видео. На нем солдат армии России жаловался на низкую зарплату. По его словам он получает 9,5 тысячи рублей.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого в России стали принимать меры по увеличению заработной платы для военнослужащих и мобилизованных. В октябре 2022 года ряду силовиков, а также военнослужащим подняли размер оклада на 4%. 9 января 2023 года в Минобороны РФ предложили повысить оклады российских военных на 10,5%.