Премьер Мишустин выделил Тюмени полмиллиарда на безработных

Число безработных в Тюменской области превышает 4000 человек
Бюджет Тюменской области получит в 2023 году более 500 миллионов рублей на выплаты безработным гражданам. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Тюменская область — 512,849 млн рублей», — значится в документе. В обосновании субвенции указаны «социальные выплаты безработным гражданам».
Ранее URA.RU писало, что число безработных в Тюменской области превышает 4000 человек. Такие данные на конец июля 2022 года привел губернатор Александр Моор.
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