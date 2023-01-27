Премьер Мишустин выделил Тюмени полмиллиарда на безработных

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Число безработных в Тюменской области превышает 4000 человек Фото:

Бюджет Тюменской области получит в 2023 году более 500 миллионов рублей на выплаты безработным гражданам. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Тюменская область — 512,849 млн рублей», — значится в документе. В обосновании субвенции указаны «социальные выплаты безработным гражданам».

Ранее URA.RU писало, что число безработных в Тюменской области превышает 4000 человек. Такие данные на конец июля 2022 года привел губернатор Александр Моор.

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Бюджет Тюменской области получит в 2023 году более 500 миллионов рублей на выплаты безработным гражданам. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации. «Тюменская область — 512,849 млн рублей», — значится в документе. В обосновании субвенции указаны «социальные выплаты безработным гражданам». Ранее URA.RU писало, что число безработных в Тюменской области превышает 4000 человек. Такие данные на конец июля 2022 года привел губернатор Александр Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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