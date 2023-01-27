Премьер Мишустин выделил Тюмени полмиллиарда на безработных

27 января 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Число безработных в Тюменской области превышает 4000 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бюджет Тюменской области получит в 2023 году более 500 миллионов рублей на выплаты безработным гражданам. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации. «Тюменская область — 512,849 млн рублей», — значится в документе. В обосновании субвенции указаны «социальные выплаты безработным гражданам». Ранее URA.RU писало, что число безработных в Тюменской области превышает 4000 человек. Такие данные на конец июля 2022 года привел губернатор Александр Моор.

Бюджет Тюменской области получит в 2023 году более 500 миллионов рублей на выплаты безработным гражданам. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации. «Тюменская область — 512,849 млн рублей», — значится в документе. В обосновании субвенции указаны «социальные выплаты безработным гражданам». Ранее URA.RU писало, что число безработных в Тюменской области превышает 4000 человек. Такие данные на конец июля 2022 года привел губернатор Александр Моор.