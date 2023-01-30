В Евросоюзе не считают, что поставки танков Украине обостряют конфликт

Поставки Западом своих танков не усугубляют конфликт на Украине. Так считает представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано.
[Поставки танков на Украину] это не эскалация, это ответ на действия России, — поясняет Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что Евросоюз будет продолжать оказывать военную поддержку Киеву столько, сколько потребуется.
США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Украине после того, как Россия начала спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее подполковник армии США заявил, что Украина получает танки в связи с проведением информационной операции Запада. По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, США поставляют свои танки Abrams, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу», сообщает Life. Вашингтон также хочет поменять стратегию вооружения Украины, передает «Национальная служба новостей».
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Поставки Западом своих танков не усугубляют конфликт на Украине. Так считает представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано. [Поставки танков на Украину] это не эскалация, это ответ на действия России, — поясняет Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что Евросоюз будет продолжать оказывать военную поддержку Киеву столько, сколько потребуется. США и другие страны Запада активно оказывают поддержку Украине после того, как Россия начала спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее подполковник армии США заявил, что Украина получает танки в связи с проведением информационной операции Запада. По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, США поставляют свои танки Abrams, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу», сообщает Life. Вашингтон также хочет поменять стратегию вооружения Украины, передает «Национальная служба новостей».