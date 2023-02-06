Генсек ООН предупредил о масштабной войне из-за Украины

06 февраля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерриш заявил об уменьшении перспектив мира Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В мире растет риск эскалации и начала масштабной войны из-за ситуации на Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед ассамблеей организации. «Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растет. Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами», — сказал Гутерриш. Трансляция ведется на сайте ООН . При этом он отметил, что миру необходим мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поставки вооружения Украине являются путем к миру. По его словам, не стоит недооценивать Россию. Запад раздувает конфликт на Украине, когда накачивает ВСУ вооружением, цитирует RT российского посла в США Анатолия Антонова. При этом в Кремле считают, что поставки вооружения украинской армии не изменят ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».

В мире растет риск эскалации и начала масштабной войны из-за ситуации на Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед ассамблеей организации. «Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растет. Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами», — сказал Гутерриш. Трансляция ведется на сайте ООН. При этом он отметил, что миру необходим мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поставки вооружения Украине являются путем к миру. По его словам, не стоит недооценивать Россию. Запад раздувает конфликт на Украине, когда накачивает ВСУ вооружением, цитирует RT российского посла в США Анатолия Антонова. При этом в Кремле считают, что поставки вооружения украинской армии не изменят ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».