Генсек ООН предупредил о масштабной войне из-за Украины

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Европейские политики. stock, stock, Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш заявил об уменьшении перспектив мира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В мире растет риск эскалации и начала масштабной войны из-за ситуации на Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед ассамблеей организации.

«Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растет. Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами», — сказал Гутерриш. Трансляция ведется на сайте ООН. При этом он отметил, что миру необходим мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поставки вооружения Украине являются путем к миру. По его словам, не стоит недооценивать Россию. Запад раздувает конфликт на Украине, когда накачивает ВСУ вооружением, цитирует RT российского посла в США Анатолия Антонова. При этом в Кремле считают, что поставки вооружения украинской армии не изменят ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».

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В мире растет риск эскалации и начала масштабной войны из-за ситуации на Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления перед ассамблеей организации. «Перспективы мира постоянно уменьшаются. Вероятность дальнейшей эскалации и кровопролития растет. Я не боюсь, что мир слепо идет к более масштабной войне. Он идет к ней с широко открытыми глазами», — сказал Гутерриш. Трансляция ведется на сайте ООН. При этом он отметил, что миру необходим мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что поставки вооружения Украине являются путем к миру. По его словам, не стоит недооценивать Россию. Запад раздувает конфликт на Украине, когда накачивает ВСУ вооружением, цитирует RT российского посла в США Анатолия Антонова. При этом в Кремле считают, что поставки вооружения украинской армии не изменят ход спецоперации, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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