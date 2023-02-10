«Аэрофлот» распродает зарубежную недвижимость

11 февраля 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

Авиакомпания опубликовала объявление о продаже недвижимости заграницей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» вывесила объявление о продаже недвижимости в Европе. Соответствующие объявления опубликованы на сайте компании. Совокупная стоимость продаваемых объектов недвижимости — 600 млн рублей. «Всего авиакомпания собирается продать 12 объектов недвижимости в Венгрии, на Кипре, в Швеции, Норвегии, Дании и Бельгии», — передает РБК. Жилые дома, офисы и квартиры приобретались компанией в советский период для повышения престижа компании. В них размещались члены экипажа, а также представители их семей. Самый дорогой из продающихся объектов находится на Кипре, в Ларнаке. Это трехэтажный дом с земельным участком, он стоит два миллиона евро. Самый крупный объект находится в Будапеште. Это трехэтажное здание, в котором располагаются 15 апартаментов и 38 отельных номеров, а также конференц-залы и фитнес центр. Сейчас авиакомпания прекратила рейсы в Европу, в жилых помещениях никто не останавливается, офисы никто не использует. Чтобы не нести расходы на содержание имущества заграницей авиакомпания приняла решение о продаже. Страны Евросоюза запретили российским самолетам пересекать воздушное пространство. Запреты на перелеты являются частью европейских санкций, введенных против России в качестве реакции на проведение специальной военной операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авиакомпания «Аэрофлот» вывесила объявление о продаже недвижимости в Европе. Соответствующие объявления опубликованы на сайте компании. Совокупная стоимость продаваемых объектов недвижимости — 600 млн рублей. «Всего авиакомпания собирается продать 12 объектов недвижимости в Венгрии, на Кипре, в Швеции, Норвегии, Дании и Бельгии», — передает РБК. Жилые дома, офисы и квартиры приобретались компанией в советский период для повышения престижа компании. В них размещались члены экипажа, а также представители их семей. Самый дорогой из продающихся объектов находится на Кипре, в Ларнаке. Это трехэтажный дом с земельным участком, он стоит два миллиона евро. Самый крупный объект находится в Будапеште. Это трехэтажное здание, в котором располагаются 15 апартаментов и 38 отельных номеров, а также конференц-залы и фитнес центр. Сейчас авиакомпания прекратила рейсы в Европу, в жилых помещениях никто не останавливается, офисы никто не использует. Чтобы не нести расходы на содержание имущества заграницей авиакомпания приняла решение о продаже. Страны Евросоюза запретили российским самолетам пересекать воздушное пространство. Запреты на перелеты являются частью европейских санкций, введенных против России в качестве реакции на проведение специальной военной операции.