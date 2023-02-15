В Европе признали, что украинский конфликт приносит им большую прибыль

El País: украинский конфликт приносит прибыль европейским нефтетранспортным компаниям

Западные санкции вынуждают Европу отказываться от российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Отказ от российской нефти в следствии европейских санкций привел к тому, что западные нефтетранспортные фирмы стали зарабатывать гораздо больше. Об этом сообщил вице-премьер датской нефтеперерабатывающей компании Hafnia Питер Голдинг.

«Война приносит нам пользу. Так сложилось исторически. Подобные ситуации полезны для нас. Посмотрите на войну в Ираке», — передает его слова газета El País.

Питер Голдинг объяснил, что цены на сырую нефть сильно выросли после начала СВО. «Санкции подтолкнули многие страны к поиску замены российской нефти, теперь грузы приходится доставлять из более отдаленных мест, что повышает рентабельность нефтеперевозок», — добавил он.

На данный момент существует высокий спрос на нефть у стран, которые закрыли свои нефтеперерабатывающие заводы: Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. С 1 февраля 2023 года Россия не поставляет нефть в страны, которые используют механизмы фиксации предельной цены на этот продукт.