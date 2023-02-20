В Конгрессе обвинили Зеленского в разжигании мировой войны руками солдат США

20 февраля 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский давит на военных США для разжигания мировой войны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский призывает военных Соединенных Штатов Америки к действиям, которые разжигают мировую войну. Об этом заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин. «Зеленский является актером, который, по всей видимости, сейчас отдает команды нашим военным Соединенных Штатов к мировой войне», — написала Тейлор Грин в социальных сетях. Она добавила, что президент США Джо Байден отправился на Украину, которая не является страной-членом НАТО, а украинский президент держит курс на разжигание большой войны. Помимо этого, Зеленский, встречая американского лидера, даже не удосужился надеть галстук и деловой костюм, заключила конгрессвумен. Сегодня Джо Байден посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Президент Украины назвал переговоры важными и полезными, результат от которых будет виден на поле боя, передает RT. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение, что приезд американского лидера на Украину имел цель продемонстрировать всяческую поддержку США украинским властям, сообщает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский призывает военных Соединенных Штатов Америки к действиям, которые разжигают мировую войну. Об этом заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин. «Зеленский является актером, который, по всей видимости, сейчас отдает команды нашим военным Соединенных Штатов к мировой войне», — написала Тейлор Грин в социальных сетях. Она добавила, что президент США Джо Байден отправился на Украину, которая не является страной-членом НАТО, а украинский президент держит курс на разжигание большой войны. Помимо этого, Зеленский, встречая американского лидера, даже не удосужился надеть галстук и деловой костюм, заключила конгрессвумен. Сегодня Джо Байден посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Президент Украины назвал переговоры важными и полезными, результат от которых будет виден на поле боя, передает RT. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение, что приезд американского лидера на Украину имел цель продемонстрировать всяческую поддержку США украинским властям, сообщает «Национальная служба новостей».