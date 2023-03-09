Увеличилось количество пострадавших при взрыве дома в Чите

В результате взрыва дома в Чите пострадали 11 человек, из них два ребенка. Об этом рассказали в МЧС со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николая Басова.
«На данный момент спасены 11 человек, в том числе двое детей. Пострадали шесть человек, в результате происшествия повреждены шесть квартир», — рассказали в МЧС. Сообщается, что последствия ликвидируют 79 человек.
В Чите обрушилось два этажа дома. Предполагается, что причиной могла быть разгерметизация газового баллона. В этом доме 9 марта впервые спустя три года пустили газ, передает Life. Из-под завалов удалось спасти восемь человек, на мечте работают представители МЧС, полиции, скорой помощи, службы газа и поисково-спасательной службы.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
В результате взрыва дома в Чите пострадали 11 человек, из них два ребенка. Об этом рассказали в МЧС со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николая Басова. «На данный момент спасены 11 человек, в том числе двое детей. Пострадали шесть человек, в результате происшествия повреждены шесть квартир», — рассказали в МЧС. Сообщается, что последствия ликвидируют 79 человек. В Чите обрушилось два этажа дома. Предполагается, что причиной могла быть разгерметизация газового баллона. В этом доме 9 марта впервые спустя три года пустили газ, передает Life. Из-под завалов удалось спасти восемь человек, на мечте работают представители МЧС, полиции, скорой помощи, службы газа и поисково-спасательной службы.