Увеличилось количество пострадавших при взрыве дома в Чите

В Чите спасают пострадавших от взрыва дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате взрыва дома в Чите пострадали 11 человек, из них два ребенка. Об этом рассказали в МЧС со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николая Басова.

«На данный момент спасены 11 человек, в том числе двое детей. Пострадали шесть человек, в результате происшествия повреждены шесть квартир», — рассказали в МЧС . Сообщается, что последствия ликвидируют 79 человек.