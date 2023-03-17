Помощник Путина раскрыл ответ Дании на просьбу о сотрудничестве с РФ по «Северным потокам»

Помощник президента РФ Ушаков: Дания отказалась вести с РФ совместное расследование по «Северным потокам»

17 марта 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Дания отказалась проводить с Россией совместное расследование, заявил Юрий Ушаков Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Дания не продемонстрировала большого желания на диалог с Россией после предложений о сотрудничестве в расследовании взрывов на «Северных потоках». Предложение РФ, в частности, касалось выяснения происхождения элементов взрывного устройства, найденных на одной из ниток газопровода. Об этом рассказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, слова которого передает корреспондент URA.RU. «На мое предложение о совместном расследовании ответ датской стороны был достаточно нечетким. Было сказано, что, учитывая место расположения объекта, похожего на элемент взрывного устройства, датские власти проводят оценку безопасности экологии и проинформируют российскую сторону в свое время. Это является совершенно неконструктивной позицией», — заявил Ушаков. Помощник президента рассказал, что в исключительной экономической зоне Дании, на одной из ниток газопровода «Северный поток» в сторону России, обнаружен некий цилиндрический предмет высотой около 40 сантиметров, который мог быть элементом взрывного устройства. По словам Ушакова, оператор «Северных потоков» Nordstream сразу оповестил датские власти о подозрительной находке. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В России назвали случившееся терактом. Через полгода ЦРУ и Белый дом указали, что за взрывами стоит Украина. Власти Дании отказали России в выдаче разрешения на участие в расследовании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дания не продемонстрировала большого желания на диалог с Россией после предложений о сотрудничестве в расследовании взрывов на «Северных потоках». Предложение РФ, в частности, касалось выяснения происхождения элементов взрывного устройства, найденных на одной из ниток газопровода. Об этом рассказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, слова которого передает корреспондент URA.RU. «На мое предложение о совместном расследовании ответ датской стороны был достаточно нечетким. Было сказано, что, учитывая место расположения объекта, похожего на элемент взрывного устройства, датские власти проводят оценку безопасности экологии и проинформируют российскую сторону в свое время. Это является совершенно неконструктивной позицией», — заявил Ушаков. Помощник президента рассказал, что в исключительной экономической зоне Дании, на одной из ниток газопровода «Северный поток» в сторону России, обнаружен некий цилиндрический предмет высотой около 40 сантиметров, который мог быть элементом взрывного устройства. По словам Ушакова, оператор «Северных потоков» Nordstream сразу оповестил датские власти о подозрительной находке. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В России назвали случившееся терактом. Через полгода ЦРУ и Белый дом указали, что за взрывами стоит Украина. Власти Дании отказали России в выдаче разрешения на участие в расследовании.