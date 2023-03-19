Песков раскрыл детали поездки Путина в Мариуполь

Песков сообщил, что общение Путина с жителями Мариуполя изначально не планировалось

19 марта 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Песков сообщил, что общение Путина с гражданами Мариуполя не планировалось Фото: Владимир Андреев © URA.RU Общение президента России Владимиры Путина с жителями Мариуполя не планировалось, как и поездка главы государства за рулем автомобиля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Общение с гражданами [Мариуполя] и похода в гости не планировалось, это все было спонтанно. Дальше президент посмотрел памятник героям Великой Отечественной войны, и парк, который выходит на яхт-клуб», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Также, он добавил, что Путин передвигался по Мариуполю за рулем автомобиля, соблюдая правила ПДД. Его практически не сопровождал президентский кортеж. Песков отметил, что президент России получил полноформатный доклад от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина касательно восстановления города. Изначально в планы поездки не входило посещение филармонии, заключил Песков.

Общение президента России Владимиры Путина с жителями Мариуполя не планировалось, как и поездка главы государства за рулем автомобиля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Общение с гражданами [Мариуполя] и похода в гости не планировалось, это все было спонтанно. Дальше президент посмотрел памятник героям Великой Отечественной войны, и парк, который выходит на яхт-клуб», — заявил Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Также, он добавил, что Путин передвигался по Мариуполю за рулем автомобиля, соблюдая правила ПДД. Его практически не сопровождал президентский кортеж. Песков отметил, что президент России получил полноформатный доклад от вице-премьера РФ Марата Хуснуллина касательно восстановления города. Изначально в планы поездки не входило посещение филармонии, заключил Песков.