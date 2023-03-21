Путин заявил, что успел обсудить с Си Цзиньпином вопросы двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле поговорили об отношениях двух стран. Об этом рассказал российский лидер.
«Всех вас в более широком составе приветствую… Обсуждались и текущие вопросы международного характера, и двусторонних наших отношений», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Си прилетел в Москву 20 марта, лидеры стран разговаривали четыре часа. Во вторник стартовал второй день переговоров. Они обсудили мирный план Китая по Украине. Власти США призвали председатель КНР добиться от Путина вывода войск с Украины.
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