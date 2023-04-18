Daily Mail: Путин отправил ужасающее предупреждение Западу

Daily Mail: пролет российских бомбардировщиков является предупреждением Путина в адрес Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин продемонстрировал Западу мощь российского вооружения, пишет Daily Mail
Владимир Путин продемонстрировал Западу мощь российского вооружения, пишет Daily Mail Фото:

Президент России Владимир Путин, организовав пролет двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС в районе Берингова и Охотского морей, направил в сторону западных стран отчетливое предупреждение. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Владимир Путин, приказав двум стратегическим ракетоносцам Ту-95МС совершить пролет над Беринговым и Охотским морем, продемонстрировал Западу силу ужасающих масштабов, которая является отчетливым предупреждением в их адрес», — сообщается в материале газеты. Автор подчеркнул, что такие действия особенно требуют внимания, так как они происходят на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес Запада из-за поставок Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном. Также российский президент предупредил, что любая страна, которая запланирует вмешаться в конфликт на Украине, столкнется с тяжкими последствиями, передает «Федеральное агентство новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин, организовав пролет двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС в районе Берингова и Охотского морей, направил в сторону западных стран отчетливое предупреждение. Об этом пишет британская газета Daily Mail. «Владимир Путин, приказав двум стратегическим ракетоносцам Ту-95МС совершить пролет над Беринговым и Охотским морем, продемонстрировал Западу силу ужасающих масштабов, которая является отчетливым предупреждением в их адрес», — сообщается в материале газеты. Автор подчеркнул, что такие действия особенно требуют внимания, так как они происходят на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за конфликта на Украине. Ранее Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес Запада из-за поставок Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном. Также российский президент предупредил, что любая страна, которая запланирует вмешаться в конфликт на Украине, столкнется с тяжкими последствиями, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...