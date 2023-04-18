Daily Mail: Путин отправил ужасающее предупреждение Западу

Президент России Владимир Путин, организовав пролет двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС в районе Берингова и Охотского морей, направил в сторону западных стран отчетливое предупреждение. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
«Владимир Путин, приказав двум стратегическим ракетоносцам Ту-95МС совершить пролет над Беринговым и Охотским морем, продемонстрировал Западу силу ужасающих масштабов, которая является отчетливым предупреждением в их адрес», — сообщается в материале газеты. Автор подчеркнул, что такие действия особенно требуют внимания, так как они происходят на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за конфликта на Украине.
Ранее Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес Запада из-за поставок Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном. Также российский президент предупредил, что любая страна, которая запланирует вмешаться в конфликт на Украине, столкнется с тяжкими последствиями, передает «Федеральное агентство новостей».
Президент России Владимир Путин, организовав пролет двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС в районе Берингова и Охотского морей, направил в сторону западных стран отчетливое предупреждение. Об этом пишет британская газета Daily Mail. «Владимир Путин, приказав двум стратегическим ракетоносцам Ту-95МС совершить пролет над Беринговым и Охотским морем, продемонстрировал Западу силу ужасающих масштабов, которая является отчетливым предупреждением в их адрес», — сообщается в материале газеты. Автор подчеркнул, что такие действия особенно требуют внимания, так как они происходят на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за конфликта на Украине. Ранее Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес Запада из-за поставок Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном. Также российский президент предупредил, что любая страна, которая запланирует вмешаться в конфликт на Украине, столкнется с тяжкими последствиями, передает «Федеральное агентство новостей».