Мизулина сообщила о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов

В России начались блокировки счетов различных блогеров из-за неуплаты налогов. Об этом заявила руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что ФНС серьезно взялась за блогерское сообщество», — рассказала Мизулина у себя в telegram-канале.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Ее обвинили в неуплате налогов, а также легализации средств в особо крупных размерах, передает RT. Кроме того, у мужа Блиновской обнаружили 40 земельных участков, автопарк, а также полтора десятка домов, передает
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