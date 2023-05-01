01 мая 2023

Мизулина сообщила о блокировке счетов блогеров за неуплату налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина подтвердила случаи блокировки счетов блогеров Фото:

В России начались блокировки счетов различных блогеров из-за неуплаты налогов. Об этом заявила руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что ФНС серьезно взялась за блогерское сообщество», — рассказала Мизулина у себя в telegram-канале.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Ее обвинили в неуплате налогов, а также легализации средств в особо крупных размерах, передает RT. Кроме того, у мужа Блиновской обнаружили 40 земельных участков, автопарк, а также полтора десятка домов, передает МК.

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В России начались блокировки счетов различных блогеров из-за неуплаты налогов. Об этом заявила руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «Поступают новости о том, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что ФНС серьезно взялась за блогерское сообщество», — рассказала Мизулина у себя в telegram-канале. Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Ее обвинили в неуплате налогов, а также легализации средств в особо крупных размерах, передает RT. Кроме того, у мужа Блиновской обнаружили 40 земельных участков, автопарк, а также полтора десятка домов, передает МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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