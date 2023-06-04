Офицер ВС РФ «Шмель» указал, где Киев держит самых подготовленных бойцов ВСУ

05 июня 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Офицер с позывным «Шмель»: ВСУ гонят на передовую новичков, а опытных берегут Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самые подготовленные украинские военные находятся в тыловых линиях обороны, тогда как на передний край отправляют наименее подготовленных новобранцев из территориальной обороны. Об этом рассказал офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель». «На самую первую линию обороны они выставляют если не полностью подготовленных — где-то наполовину, теробороновцев, можно сказать — обычное мясо. Уже на второй линии обороны, на третьей стоят те контрактники, обкатанные подразделения, которые были в начале спецоперации», — сообщил офицер РИА Новости, отметив, что обычно последние подготавливают территориальную оборону. По его словам, на первой линии также стоят сильные военные, которые не первый год служат армии, однако их значительно меньше, чем новобранцев. Он также рассказал, что самая опытная, а также подготовленная часть ВСУ была уничтожена еще в начале специальной военной операции (СВО). Офицер пояснил, что в первой половине СВО со стороны Украины было очень много было потерь в личном составе, особенно закаленных в боях контрактников, которых обучали в течение восьми лет до СВО.

Самые подготовленные украинские военные находятся в тыловых линиях обороны, тогда как на передний край отправляют наименее подготовленных новобранцев из территориальной обороны. Об этом рассказал офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель». «На самую первую линию обороны они выставляют если не полностью подготовленных — где-то наполовину, теробороновцев, можно сказать — обычное мясо. Уже на второй линии обороны, на третьей стоят те контрактники, обкатанные подразделения, которые были в начале спецоперации», — сообщил офицер РИА Новости, отметив, что обычно последние подготавливают территориальную оборону. По его словам, на первой линии также стоят сильные военные, которые не первый год служат армии, однако их значительно меньше, чем новобранцев. Он также рассказал, что самая опытная, а также подготовленная часть ВСУ была уничтожена еще в начале специальной военной операции (СВО). Офицер пояснил, что в первой половине СВО со стороны Украины было очень много было потерь в личном составе, особенно закаленных в боях контрактников, которых обучали в течение восьми лет до СВО.