Пользователей Twitter возмутили высказывания представителя ЕС о подрыве ГЭС

07 июня 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter допустили виновность Киева в подрыве Каховской ГЭС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Пользователи Twitter обрушились с критикой на обвинения официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петера Стано в адрес России в якобы подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Комментаторы указали, что Стано оговаривает российскую сторону, так как у него нет доказательств. «Сказано при отсутствии доказательств? Это и есть тот „международный порядок, основанный на правилах“, о котором вы постоянно твердите», — возмутился пользователь соцсети. «Разве можно заявлять подобное без доказательств?» — поддержал другой пользователь. «Очередная пропаганда в духе истории с Северным потоком?» — поинтересовался еще один комментатор. «Почему мне кажется, что украинские нацисты приложили к этому руку?» — высказался юзер. «А как вы заговорите, когда появятся подтверждения причастности Украины к этому?» — задался вопросом другой комментатор. Каховская дамба пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. В результате вода из хранилища стала сбрасываться ниже по течению, заявил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает RT. Кремль предупредил Украину о последствиях диверсии. США заявили, что точно не знают, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС, сообщает «Национальная служба новостей». Американский президент Джо Байден заявил о готовности помочь Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Twitter обрушились с критикой на обвинения официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петера Стано в адрес России в якобы подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Комментаторы указали, что Стано оговаривает российскую сторону, так как у него нет доказательств. «Сказано при отсутствии доказательств? Это и есть тот „международный порядок, основанный на правилах“, о котором вы постоянно твердите», — возмутился пользователь соцсети. «Разве можно заявлять подобное без доказательств?» — поддержал другой пользователь. «Очередная пропаганда в духе истории с Северным потоком?» — поинтересовался еще один комментатор. «Почему мне кажется, что украинские нацисты приложили к этому руку?» — высказался юзер. «А как вы заговорите, когда появятся подтверждения причастности Украины к этому?» — задался вопросом другой комментатор. Каховская дамба пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. В результате вода из хранилища стала сбрасываться ниже по течению, заявил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает RT. Кремль предупредил Украину о последствиях диверсии. США заявили, что точно не знают, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС, сообщает «Национальная служба новостей». Американский президент Джо Байден заявил о готовности помочь Киеву.