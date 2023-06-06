Пользователей Twitter возмутили высказывания представителя ЕС о подрыве ГЭС

Пользователи Twitter обрушились с критикой на обвинения официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петера Стано в адрес России в якобы подрыве Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Комментаторы указали, что Стано оговаривает российскую сторону, так как у него нет доказательств.
«Сказано при отсутствии доказательств? Это и есть тот „международный порядок, основанный на правилах“, о котором вы постоянно твердите», — возмутился пользователь соцсети. «Разве можно заявлять подобное без доказательств?» — поддержал другой пользователь.
«Очередная пропаганда в духе истории с Северным потоком?» — поинтересовался еще один комментатор. «Почему мне кажется, что украинские нацисты приложили к этому руку?» — высказался юзер. «А как вы заговорите, когда появятся подтверждения причастности Украины к этому?» — задался вопросом другой комментатор.
Каховская дамба пострадала в результате ночных ударов ВСУ по станции. В результате вода из хранилища стала сбрасываться ниже по течению, заявил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев, передает RT. Кремль предупредил Украину о последствиях диверсии. США заявили, что точно не знают, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС, сообщает «Национальная служба новостей». Американский президент Джо Байден заявил о готовности помочь Киеву.
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