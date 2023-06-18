Возросло число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС Глава правительства Херсонской области: 35 человек погибли из-за разрушения Каховской ГЭС 18 июня 2023 в 23:40 Размер текста - 17 + Работы по ликвидации последствий наводнения ведутся во всех пострадавших районах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Число погибших в Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 35 человек. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко. «К сожалению, число погибших выросло до 35 человек. <…> Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики (вакцинировано уже 2380 человек). Выплата компенсаций по десть тысяч идет во всех пунктах временного размещения, Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Режим ЧС был введен в тот же день. Число погибших в Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 35 человек. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко. «К сожалению, число погибших выросло до 35 человек. <…> Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики (вакцинировано уже 2380 человек). Выплата компенсаций по десть тысяч идет во всех пунктах временного размещения, Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Режим ЧС был введен в тот же день. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям