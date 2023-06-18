Возросло число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС

Число погибших в Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 35 человек. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек. <…> Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики (вакцинировано уже 2380 человек). Выплата компенсаций по десть тысяч идет во всех пунктах временного размещения, Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.
Число погибших в Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 35 человек. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко. «К сожалению, число погибших выросло до 35 человек. <…> Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики (вакцинировано уже 2380 человек). Выплата компенсаций по десть тысяч идет во всех пунктах временного размещения, Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Режим ЧС был введен в тот же день.