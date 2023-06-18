18 июня 2023

Возросло число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС

Глава правительства Херсонской области: 35 человек погибли из-за разрушения Каховской ГЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, нижние серги, завал, уазик, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, город нижние серги
Работы по ликвидации последствий наводнения ведутся во всех пострадавших районах Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Число погибших в Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 35 человек. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек. <…> Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики (вакцинировано уже 2380 человек). Выплата компенсаций по десть тысяч идет во всех пунктах временного размещения, Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Режим ЧС был введен в тот же день.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Число погибших в Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 35 человек. Об этом рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко. «К сожалению, число погибших выросло до 35 человек. <…> Продолжали работать в свой профессиональный праздник медики (вакцинировано уже 2380 человек). Выплата компенсаций по десть тысяч идет во всех пунктах временного размещения, Новой Каховке и Алешках, сегодня начата также в Голопристанском округе», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС 6 июня. В результате произошло разрушение плотины и затопление десятка населенных пунктов в Херсонской области. Режим ЧС был введен в тот же день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...