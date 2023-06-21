В МИД РФ высказались об открытии консульства Турции в Шуше

МИД РФ высказалось об открытии генконсульства Турции в Шуше
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова отметила чувствительность ситуации для Армении Фото:

Москва понимает чувствительность вопроса открытия консульства Турции в азербайджанском городе Шуша и призывает партнеров учитывать интересы друг друга. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU.

«Вопрос открытия консульских учреждений где бы то ни было — это тема двусторонних связей, в данном случае между Баку и Анкарой. При этом мы понимаем чувствительность данного вопроса для Еревана. В наших контактах с партнерами мы систематически ориентируем их на необходимость учетов интереса друг друга и важность последовательного продолжения процесса нормализации, как армяно-азербайджанских, так и армяно-турецких отношений», — заявила Захарова.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июня заявил, что он готов открыть генконсульство в Шуше. Город с 1992 по 2022 годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. После возвращения города под власть Баку армянское население из него бежало.

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Москва понимает чувствительность вопроса открытия консульства Турции в азербайджанском городе Шуша и призывает партнеров учитывать интересы друг друга. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «Вопрос открытия консульских учреждений где бы то ни было — это тема двусторонних связей, в данном случае между Баку и Анкарой. При этом мы понимаем чувствительность данного вопроса для Еревана. В наших контактах с партнерами мы систематически ориентируем их на необходимость учетов интереса друг друга и важность последовательного продолжения процесса нормализации, как армяно-азербайджанских, так и армяно-турецких отношений», — заявила Захарова. Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июня заявил, что он готов открыть генконсульство в Шуше. Город с 1992 по 2022 годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. После возвращения города под власть Баку армянское население из него бежало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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