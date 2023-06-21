В МИД РФ высказались об открытии консульства Турции в Шуше

МИД РФ высказалось об открытии генконсульства Турции в Шуше

21 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Захарова отметила чувствительность ситуации для Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва понимает чувствительность вопроса открытия консульства Турции в азербайджанском городе Шуша и призывает партнеров учитывать интересы друг друга. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «Вопрос открытия консульских учреждений где бы то ни было — это тема двусторонних связей, в данном случае между Баку и Анкарой. При этом мы понимаем чувствительность данного вопроса для Еревана. В наших контактах с партнерами мы систематически ориентируем их на необходимость учетов интереса друг друга и важность последовательного продолжения процесса нормализации, как армяно-азербайджанских, так и армяно-турецких отношений», — заявила Захарова. Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июня заявил, что он готов открыть генконсульство в Шуше. Город с 1992 по 2022 годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. После возвращения города под власть Баку армянское население из него бежало.

Москва понимает чувствительность вопроса открытия консульства Турции в азербайджанском городе Шуша и призывает партнеров учитывать интересы друг друга. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. «Вопрос открытия консульских учреждений где бы то ни было — это тема двусторонних связей, в данном случае между Баку и Анкарой. При этом мы понимаем чувствительность данного вопроса для Еревана. В наших контактах с партнерами мы систематически ориентируем их на необходимость учетов интереса друг друга и важность последовательного продолжения процесса нормализации, как армяно-азербайджанских, так и армяно-турецких отношений», — заявила Захарова. Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 15 июня заявил, что он готов открыть генконсульство в Шуше. Город с 1992 по 2022 годы был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. После возвращения города под власть Баку армянское население из него бежало.