Премьер Эстонии пообещала «сюрприз» Украине по членству в НАТО

Украину ждет некий сюрприз по членству в НАТО на июльском саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе. Это анонсировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что члены блока придут к единой позиции в данном вопросе.
«Уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, — это НАТО. Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», — сказала Каллас, ее слова приводит РИА Новости.
Столтенберг ответил ей, что пока рано предвосхищать результаты саммита. По слова генсека НАТО, на июльском саммите примут решения по дальнейшей поддержке Киева и укреплению с ним связей.
28 июня украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Украина готова пойти на требования НАТО ради членства в альянсе. Он также уверен, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы Украина вошла в альянс.
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