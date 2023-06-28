Премьер Эстонии пообещала «сюрприз» Украине по членству в НАТО

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Украине пообещали некий сюрприз на саммите НАТО в июле Фото:

Украину ждет некий сюрприз по членству в НАТО на июльском саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе. Это анонсировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что члены блока придут к единой позиции в данном вопросе.

«Уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, — это НАТО. Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», — сказала Каллас, ее слова приводит РИА Новости.

Столтенберг ответил ей, что пока рано предвосхищать результаты саммита. По слова генсека НАТО, на июльском саммите примут решения по дальнейшей поддержке Киева и укреплению с ним связей.

28 июня украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Украина готова пойти на требования НАТО ради членства в альянсе. Он также уверен, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы Украина вошла в альянс.

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Украину ждет некий сюрприз по членству в НАТО на июльском саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе. Это анонсировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, а генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что члены блока придут к единой позиции в данном вопросе. «Уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, — это НАТО. Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», — сказала Каллас, ее слова приводит РИА Новости. Столтенберг ответил ей, что пока рано предвосхищать результаты саммита. По слова генсека НАТО, на июльском саммите примут решения по дальнейшей поддержке Киева и укреплению с ним связей. 28 июня украинский лидер Владимир Зеленский намекнул, что Украина готова пойти на требования НАТО ради членства в альянсе. Он также уверен, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы Украина вошла в альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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