Baza: в Петербурге пенсионерка подожгла офис «Сбера» под лозунг нацистов

Мошенники убедили пенсионерку поджечь Сбербанк Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Санкт-Петербурге пенсионерка пыталась поджечь офис Сбербанка, крича нацистский лозунг «Слава Украине». Об этом написали в telegram-канале Baza.

«66-летняя Ольга Беляева пришла в отделение [Сбера] на улице Кораблестроителей с двумя бутылками бензина. Зайдя в фойе, пенсионерка вылила жидкость на стену и подожгла со словами „Слава Украине“», — передает telegram-канал. Уточняется, что огонь быстро потух, поэтому обошлось без пострадавших. Однако 20 человек были на всякий случай эвакуированы из банка.

После задержания полицией пенсионерка рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников. Первое время злоумышленники просто заставляли ее переводить деньги на «безопасный счет». Однако позже один из них представился сотрудником ФСБ, который, угрожая уголовным делом, убедил женщину поджечь Сбербанк.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГСУ по Санкт-Петербургу. Ответа пока не последовало.