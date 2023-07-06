Жители Львова пожаловались на закрытые во время обстрела убежища

Одно из украинских убежищ было закрыто во время обстрела Львова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время обстрела Львова бомбоубежище оказалось закрытым. Комментарии местных жителей с жалобами появились в социальных сетях.
«Украинское бомбоубежище номер 34 во Львове закрыто, а люди стоят и ждут», — поделилась одна из жительниц Львова. Видео распространяется в украинских пабликах.
Ночью во Львове и Тернополе произошли взрывы. Сработала система ПВО. Информация о последствиях появится позже, передает «Царьград».
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