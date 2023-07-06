Жители Львова пожаловались на закрытые во время обстрела убежища

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, убежище
Одно из украинских убежищ было закрыто во время обстрела Львова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время обстрела Львова бомбоубежище оказалось закрытым. Комментарии местных жителей с жалобами появились в социальных сетях.

«Украинское бомбоубежище номер 34 во Львове закрыто, а люди стоят и ждут», — поделилась одна из жительниц Львова. Видео распространяется в украинских пабликах.

Ночью во Львове и Тернополе произошли взрывы. Сработала система ПВО. Информация о последствиях появится позже, передает «Царьград».

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время обстрела Львова бомбоубежище оказалось закрытым. Комментарии местных жителей с жалобами появились в социальных сетях. «Украинское бомбоубежище номер 34 во Львове закрыто, а люди стоят и ждут», — поделилась одна из жительниц Львова. Видео распространяется в украинских пабликах. Ночью во Львове и Тернополе произошли взрывы. Сработала система ПВО. Информация о последствиях появится позже, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...